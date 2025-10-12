Trump pe o monedă? Când Iulius Cezar a încercat asta, Republica Romană s-a prăbușit la scurt timp după aceea.

Moneda, care ar marca 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, are pe avers imaginea lui Trump în profil, iar pe revers acesta ridică pumnul în semn de sfidare, însoțit de cuvintele „luptă, luptă, luptă”, un slogan simbolic care a apărut după tentativa de asasinare a președintelui în 2024.

Deși este încă doar o propunere, moneda cu Trump ridică o întrebare importantă legată de legislația americană, care interzice reprezentarea persoanelor în viață pe monede.

În trecut, și în Roma Antică, astfel de reprezentări au stârnit controverse.

Profesorul Peter Edwell, specialist în istoria antică la Universitatea Macquarie din Sydney, face un paralelism între această propunere și evenimentele din Republica Romană, când, în 88 î.Hr., generalul Sulla a fost primul lider roman care și-a pus imaginea pe o monedă, iar acest act a fost văzut ca o încălcare a convențiilor republicane.

Paralele istorice între monedele romane și propunerea din SUA

Monedele romane din perioada Republicii, mai ales cele emise în timpul lui Sulla și Iulius Cezar, sunt văzute ca semne ale unei tranziții de la republică la monarhie.

La fel ca Sulla și Cezar, Trump este perceput de unii ca un lider care sfidează normele tradiționale ale democrației americane, iar propunerea unei monede cu imaginea sa ar putea reflecta o schimbare similară în direcția unei autocrații. În 44 î.Hr., Cezar a fost acuzat că a dorit să instituie o monarhie, iar monedele cu imaginea sa au fost considerate un act de provocare.

Mai mult, unele dintre acțiunile recente ale președintelui Trump, precum semnarea de ordine executive sau desfășurarea trupelor federale, au fost comparate cu măsurile autoritare ale lui Sulla. Această comparație sugerează că moneda cu Trump ar putea simboliza o schimbare semnificativă în Statele Unite, marcând o perioadă de tranziție de la democrație la o formă de guvernare mai autoritară.

Impactul monedei cu Trump asupra imaginii Statelor Unite

Chiar dacă propunerea monedei nu încalcă tehnic legea, mulți consideră că aceasta ar încălca convențiile istorice, mai ales în contextul în care astfel de simboluri sunt adesea asociate cu derapaje politice și dictaturi.

Moneda cu Trump ar putea deveni un simbol al unei perioade dificile în istoria politică a SUA, similar cu felul în care monedele romane din perioada crizei republicane au marcat sfârșitul unei ere.

Profesorul Edwell sugerează că această propunere ar putea semnala, la fel ca și monedele romane din trecut, o schimbare în fundamentul politic al Statelor Unite, dintr-o democrație înspre o formă de guvernare mai concentrată în mâinile unui singur lider.