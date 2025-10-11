De ce Hamas a riscat renunțând la ostaticii din Gaza / Trump, de la „rasist” la garant al păcii

Hamas l-a numit pe Donald Trump rasist, „rețetă pentru haos” și un om cu o viziune absurdă asupra Gazei.

Însă un telefon dat luna trecută a contribuit la convingerea Hamas că președintele SUA ar putea obliga Israelul să respecte un acord de pace, chiar dacă gruparea ar renunța la toți ostaticii.

Doi oficiali palestinieni au declarat pentru Reuters că un telefon dat luna trecută i-ar fi convins pe reprezentanții Hamas că Trump ar putea obliga Israelul să respecte un acord de pace, chiar dacă gruparea ar renunța la toți ostaticii care îi conferă pârghii de influență în războiul din Gaza.

Un apel care a schimbat percepția

În cadrul convorbirii, mediatizată pe larg la momentul respectiv, Trump l-a pus pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la telefon după o întâlnire la Casa Albă în septembrie, să-și ceară scuze premierului Qatarului pentru un atac israelian asupra unui complex rezidențial care găzduia liderii politici ai Hamas în Capitala emiratului, Doha.

Modul în care Trump a gestionat bombardamentul din Qatar, care nu a reușit să ucidă oficialii Hamas vizați, inclusiv negociatorul principal Khalil al-Hayya, a dat grupului mai multă încredere că el era capabil să-i țină piept lui Netanyahu și că era hotărât să pună capăt războiului din Gaza, au spus cei doi oficiali.

O miză riscantă pentru Hamas

Acum, după ce a semnat, miercuri, un acord de încetare a focului negociat de Trump, grupul militant are și mai multă încredere în cuvântul unui om care abia anul acesta a propus expulzarea palestinienilor din Gaza și reconstrucția acesteia ca stațiune balneară controlată de SUA.

În cadrul acordului, care a intrat în vigoare vineri, Hamas a acceptat să renunțe la ostatici fără un acord privind retragerea completă a Israelului.

Alți doi oficiali palestinieni, din Hamas, au recunoscut că este o miză riscantă, care se bazează pe faptul că președintele SUA este atât de implicat în acord încât nu va permite ca acesta să eșueze.

Frica de eșec a Hamas

Liderii Hamas sunt conștienți că miza lor ar putea avea efecte negative, a declarat unul dintre oficialii Hamas, pentru Reuters.

Ei se tem că, odată ce ostaticii vor fi eliberați, Israelul ar putea relua campania militară, așa cum s-a întâmplat după acordul de încetare a focului din ianuarie, la care echipa lui Trump a fost, de asemenea, implicată îndeaproape.

Cu toate acestea, reunită pentru discuții indirecte cu Israelul într-un centru de conferințe din stațiunea Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie, Hamas a fost suficient de liniștită de prezența celor mai apropiați confidenți ai lui Trump și a personalităților regionale importante pentru a semna acordul de încetare a focului, chiar dacă acesta lasă nerezolvate multe dintre cererile principale ale grupului, inclusiv măsurile pentru crearea unui stat palestinian.

Trump – mai mult spectacol sau strategie?

Entuziasmul lui Trump s-a simțit „puternic” în centrul de conferințe, a declarat unul dintre oficialii Hamas pentru Reuters.

Trump a sunat personal de trei ori în timpul sesiunii-maraton, a declarat un înalt oficial american, iar ginerele său, Jared Kushner, și trimisul special Steve Witkoff au făcut naveta între negociatorii israelieni și cei din Qatar.