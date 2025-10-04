Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA

Proiectul de design al monedei, realizat sub supravegherea trezorierului SUA, Brandon Beach, îl prezintă pe Trump în profil, pe o parte a monedei. Pe cealaltă parte apare o imagine a președintelui cu pumnul strâns, în fața drapelului american, alături de cuvintele „FIGHT, FIGHT, FIGHT” („Luptați”).

„În ciuda închiderii forțate a guvernului nostru de către stânga radicală, faptele sunt clare: sub conducerea istorică a președintelui Donald J. Trump, națiunea noastră intră în cea de-a 250-a aniversare mai puternică, mai prosperă și mai bună ca niciodată”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei într-un comunicat, potrivit Politico.

Congresul a adoptat în 2020 o legislație bipartizană, semnată de Trump în primul său mandat, care autorizează secretarul Trezoreriei să emită monede de un dolar în cursul anului 2026. Designul acestor monede trebuie să fie „emblematic pentru celebrarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite”.

Persoanele în viață sunt rareori reprezentate pe moneda americană. Congresul a impus diverse restricții privind posibilitatea Trezoreriei de a înfățișa persoane sau președinți în viață pe bancnote și monede. Nu este clar dacă noua monedă Trump, imaginată de Departamentul Trezoreriei, ar încălca aceste prevederi legale.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat vineri reporterilor că nu știe dacă Trump este la curent cu inițiativa de a-i pune chipul pe o monedă.

„Nu sunt sigură dacă a văzut proiectul, dar sunt sigură că îi va plăcea”, a spus ea.