UE și Autoritatea Palestiniană discută viitorul Gazei: Reconstrucție, unificare și presiuni asupra Israelului

Cei doi au discutat despre „intensificarea eforturilor comune şi un angajament mai mare în pregătirile pentru următoarea fază după încetarea focului în Fâşia Gaza”, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului.

Întâlnirea, care a avut loc la Ramallah, în Cisiordania ocupată, şi la care a participat şi ministrul Planificării şi Cooperării Internaţionale, Stephan Salameh, s-a concentrat pe reconstrucţia Gazei şi unificarea instituţiilor palestiniene din Cisiordania şi Gaza, ca parte a „realizării Statului Palestina pe teren”, scrie Al Jazeera.

Mustafa a subliniat, de asemenea, necesitatea exercitării unei presiuni internaţionale asupra Israelului pentru a elibera fondurile palestiniene reţinute şi a opri atacurile în curs din Cisiordania.

La rândul său, Bigot a reafirmat sprijinul UE pentru „ajutorul, redresarea şi reconstrucţia în Fâşia Gaza” şi pentru reluarea misiunii sale de asistenţă la frontieră în Rafah.