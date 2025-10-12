Prima pagină » Știri externe » Papa Leon îndeamnă la „curaj” în următorii pași ai acordului privind Gaza

Papa Leon îndeamnă la „curaj” în următorii pași ai acordului privind Gaza

Înaintea summitului de luni privind încetarea focului în Gaza, șeful Bisericii Catolice a făcut apel la „curaj” în următorii pași către o pace „dreaptă”.
Foto: Hepta / Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
12 oct. 2025, 16:28, Știri externe

„Acordul de începere a procesului de pace a dat o scânteie de speranță în Țara Sfântă”, a declarat Papa Leon al XIV-lea la sfârșitul rugăciunii Angelus de duminică.

„Încurajez părțile implicate să continue cu curaj pe calea către o pace justă și durabilă, care să respecte aspirațiile legitime ale popoarelor israelian și palestinian”, a adăugat el, scrie Al Jazeera.

Papa Leon a spus că doi ani de război „au lăsat moarte și distrugere peste tot, în special în inimile celor care și-au pierdut în mod brutal copiii, părinții, prietenii, totul”.

Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi vor prezida luni, la Sharm el-Sheikh, un summit internațional pentru a discuta propunerea președintelui american de a pune capăt războiului Israelului împotriva Gazei. La întâlnire vor participa lideri din peste 20 de țări.