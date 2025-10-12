Papa Leon îndeamnă la „curaj” în următorii pași ai acordului privind Gaza

„Acordul de începere a procesului de pace a dat o scânteie de speranță în Țara Sfântă”, a declarat Papa Leon al XIV-lea la sfârșitul rugăciunii Angelus de duminică.

„Încurajez părțile implicate să continue cu curaj pe calea către o pace justă și durabilă, care să respecte aspirațiile legitime ale popoarelor israelian și palestinian”, a adăugat el, scrie Al Jazeera.

Papa Leon a spus că doi ani de război „au lăsat moarte și distrugere peste tot, în special în inimile celor care și-au pierdut în mod brutal copiii, părinții, prietenii, totul”.