De Ziua Națională a Spaniei, protestul împotriva fostului dictator Franco s-a lăsat cu arestări
12 oct. 2025, 19:36, Știri externe

Poliția spaniolă a anunțat duminică, că a arestat 17 persoane în orașul Vitoria, din nordul țării, în urma violențelor dintre susținătorii și opozanții fostului dictator Franco, cu ocazia sărbătorii naționale.

Aceste violențe au loc cu doar câteva săptămâni înainte de a 50-a aniversare a morții omului care a condus țara cu o mână de fier între 1939 și 1975.

Autoritățile au anunțat că au arestat 17 persoane suspectate de „tulburarea ordinii publice ”. Aproximativ 20 de polițiști au suferit „vânătăi minore”, iar protestatarii răniți au fost îngrijiți la fața locului de personal medical, a precizat poliția într-un comunicat.

 

