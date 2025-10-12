Hamas nu va mai face parte din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va administra teritoriul

Potrivit surselor apropiate mișcării islamiste palestiniene, Hamas va abandona guvernarea regiunii palestiniene, iar în locul său va fi instaurat un comitet tehnocrat și apolitic pentru a administra serviciile publice.

Decizia vine înaintea unui summit internațional care va avea loc luni în Egipt, la care sunt așteptați în jur de 20 de lideri mondiali, inclusiv președintele american Donald Trump. Planul de 20 de puncte propus de Trump include, printre altele, dezarmarea Hamas și excluderea mișcării islamiste din viitoarea conducere a Fâșiei Gaza.

Condițiile propuse de Trump

Armistițiul a intrat în vigoare vineri și prevede, printre altele, că Hamas va renunța la folosirea armelor în perioada de tranziție, cu excepția cazului unui atac israelian.

Un oficial Hamas a subliniat că predarea armelor nu este negociabilă și că mișcarea islamistă va continua să fie un „element fundamental al societății palestiniene”, chiar dacă nu va mai deține controlul asupra Fâșiei Gaza.

Conform planului Trump, Fâșia Gaza va deveni o zonă deradicalizată și liberă de terorism. Hamas va trebui să își distrugă infrastructura și arsenalul militar, iar viitoarea guvernare va fi realizată de un comitet palestinian tehnocratic, fără implicarea grupului islamist.

De asemenea, liderii Hamas au propus deja o listă cu 40 de nume pentru comitetul de tranziție, iar sursele afirmă că nu există drept de veto asupra acestora și niciunul dintre nume nu aparține Hamas.

Viitorul Fâșiei Gaza și implicarea Egiptului

În acest context, Egiptul joacă un rol crucial ca mediator în procesul de pace, iar sursele din cadrul mișcării Hamas au indicat că se va organiza o întâlnire în săptămânile următoare pentru a stabili componența finală a comitetului tehnocratic.

Conform surselor, lista de nume propusă este aproape finalizată și include membri din diverse facțiuni palestiniene.

Cu toate că Hamas a fost divizat în trecut pe teme legate de guvernarea Gazei, acceptarea armistițiului pe termen lung și renunțarea la controlul asupra regiunii reprezintă un pas important spre o posibilă reconciliare în cadrul mișcării palestiniene și o oportunitate pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu.