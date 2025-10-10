Prima pagină » Știri externe » Armata israeliană anunţă intrarea în vigoare a armistiţiului în Gaza

Armata israeliană a declarat vineri că acordul de încetare a focului din Gaza a intrat în vigoare la prânz, ora locală (09:00 GMT), adăugând că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate”, potrivit France24.
Foto: iStock
Laurențiu Marinov
10 oct. 2025, 12:58, Știri externe

„IDF: Acordul de încetare a focului a intrat în vigoare la ora 12:00”. „Începând cu ora 12:00 (09:00 GMT), trupele IDF au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate, în pregătirea acordului de încetare a focului şi a returnării ostaticilor.”, a anunţat armata într-un comunicat.

Oficiali americani au confirmat anterior că o echipă militară americană formată din 200 de soldaţi va fi desfăşurată în regiune pentru a ajuta la supravegherea implementării acordului.