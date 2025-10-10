Armata israeliană anunţă intrarea în vigoare a armistiţiului în Gaza

Armata israeliană a anunţat că armistiţiul în Gaza a intrat în vigoare la prânz.

„IDF: Acordul de încetare a focului a intrat în vigoare la ora 12:00”. „Începând cu ora 12:00 (09:00 GMT), trupele IDF au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate, în pregătirea acordului de încetare a focului şi a returnării ostaticilor.”, a anunţat armata într-un comunicat.

Oficiali americani au confirmat anterior că o echipă militară americană formată din 200 de soldaţi va fi desfăşurată în regiune pentru a ajuta la supravegherea implementării acordului.