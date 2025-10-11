Hamas mobilizează luptători în Gaza, pe fondul creșterii temerilor de violență internă

Gruparea palestiniană a numit, de asemenea, cinci noi guvernatori, toți cu experiență militară, dintre care unii au comandat anterior brigăzi în aripa sa armată.

Ordinul de mobilizare ar fi fost emis prin apeluri telefonice și mesaje text, în care se preciza că scopul era „curățarea Gazei de haiduci și colaboratori cu Israelul” și se cerea luptătorilor să se prezinte în termen de 24 de ore.

Rapoartele din Gaza sugerează că unități armate Hamas s-au desfășurat deja în mai multe districte, unele purtând haine civile, iar altele în uniformele albastre ale poliției din Gaza.

Doi membrii Hamas, împușcați mortal

Tensiunile au crescut brusc și rapid după ce doi membri ai forțelor de elită ale Hamas au fost împușcați mortal de oameni înarmați din puternicul clan rival Dughmush, în cartierul Sabra din orașul Gaza. Unul dintre ei era fiul unui comandant superior din aripa armată a Hamas, Imad Aqel, care conduce acum serviciile de informații militare ale grupării.

Cadavrele lor au fost lăsate pe stradă, stârnind furie și ridicând perspectiva unui răspuns armat major din partea Hamas.

Membrii Hamas au înconjurat ulterior o zonă extinsă unde se crede că se ascundeau peste 300 de trăgători ai clanului, înarmați cu mitraliere și explozibili improvizați.

Sâmbătă dimineață, Hamas a ucis un membru al clanului Dughmush și, se pare, a răpit alți 30.