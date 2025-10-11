Donald Trump spune că a vorbit cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Machado, deşi Casa Albă a criticat că nu a primit el premiul Nobel. Ce au discutat

Trump nu a ascuns dorinţa sa de a câştiga premiul. Un număr tot mai mare de lideri mondiali au declarat, de asemenea, că ar trebui să câştige premiul. Aceste apeluri s-au intensificat pe măsură ce planul său de pace pentru Gaza a câştigat avânt în ultimele zile. Cu toate acestea, perioada de nominalizare se încheie la sfârşitul lunii ianuarie pentru acest an, potrivit site-ului web al premiului.

Vineri, Comitetul Nobel a anunţat că premiul pentru 2025 îi va fi acordat lui Machado pentru promovarea drepturilor democratice în Venezuela şi „pentru lupta sa în vederea realizării unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”.

Machado a declarat într-un interviu acordat ziarului spaniol El Pais că a vorbit cu preşedintele SUA, dar a refuzat să ofere detalii despre conversaţia lor.

Lidera opoziţiei, aşa cum a făcut şi în postarea sa de acceptare a premiului, i-a exprimat recunoştinţa faţă de Trump.

În declaraţiile făcute vineri seara, Trump a confirmat că a vorbit cu Machado, adăugând că ea a fost „foarte drăguţă” în timpul convorbirii telefonice.

„Persoana care a câştigat de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi şi mi-a spus: «Accept acest premiu în onoarea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră îl meritaţi cu adevărat»”, a spus preşedintele. „Un gest foarte frumos. Nu am spus: „Atunci dă-mi-l mie”, deşi cred că ar fi putut să o facă. A fost foarte drăguţă”, a glumit Trump.

„Am ajutat-o pe parcurs”, a adăugat Trump. „Au nevoie de mult ajutor în Venezuela, este un dezastru total. Deci, s-ar putea spune că a fost acordat pentru 2024, iar eu candidez pentru alegerile din 2024”.

La scurt timp după anunţarea premiului Nobel, administraţia Trump a reacţionat negativ

„Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica înaintea păcii”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, într-o postare pe reţelele de socializare.

Machado a câştigat premiul după ani de eforturi pentru promovarea democraţiei şi şi-a descris munca de-o viaţă ca fiind promovarea „buletinelor de vot în locul gloanţelor”. Ea a fost nevoită să se ascundă în Venezuela, în contextul unei represiuni severe împotriva disidenţilor din partea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.

Mulţi membri ai administraţiei Trump au lăudat anterior munca lui Machado. Administraţia l-a denunţat în repetate rânduri pe Maduro şi a desfăşurat o prezenţă militară substanţială în regiune pentru a combate „traficul de droguri” – o campanie pe care mulţi o consideră o încercare de a slăbi şi, eventual, de a-l îndepărta pe liderul venezuelean de la putere.

Secretarul de stat Marco Rubio a făcut parte dintr-un grup de parlamentari, printre care se numără şi actualul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, care a nominalizat-o pe Machado pentru Premiul Nobel pentru Pace în 2024.