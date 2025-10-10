Prima pagină » Social » Maria Corina Machado dedică Premiul Nobel pentru Pace câștigat poporului venezuelean și lui Donald Trump. Ce a declarat ea despre președintele SUA

Maria Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru apărarea drepturilor democratice în Venezuela și a dedicat premiul poporului venezuelean și președintelui Donald Trump.
Nițu Maria
10 oct. 2025, 19:51, Social

Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, lider al opoziției din Venezuela, a anunțat că dedică premiul poporului care suferă al Venezuelei și președintelui Statelor Unite, Donald Trump, pentru sprijinul său acordat.

„Această recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârșit: cucerirea Libertăţii. Ne aflăm pe pragul victoriei și astăzi, mai mult ca oricând, contăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține Libertatea și democrația. Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre!”, a scris ea pe X.

Comitetul din Norvegia a anunțat vineri că acordă Premiul Nobel pentru Pace în 2025 Mariei Corina Machado.

Comitetul a anunțat că îi oferă acest premiu liderei opoziției pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean și pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”.

Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a da premiul pentru pace liderului opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, și nu președintelui american Donald Trump.