Germania oferă 34 de milioane de dolari pentru ajutor umanitar în Gaza

Germania va contribui cu 29 de milioane de euro pentru ajutor umanitar în Gaza, a anunțat vineri cancelarul Friedrich Merz.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Merz a precizat că fondurile sunt destinate sprijinirii imediate a civililor afectați de conflictul din enclava palestiniană.

„Oferim 29 de milioane de euro pentru ajutor umanitar. Împreună cu Egiptul, vom organiza o conferință pentru reconstrucția Gazei”, a declarat cancelarul german.

El a adăugat că Germania își va asuma un rol activ în planul de reconstrucție propus de președintele american Donald Trump, scrie Al Jazeera.

Inițiativa vine în contextul eforturilor internaționale de a furniza asistență umanitară și de a sprijini refacerea infrastructurii distruse în Gaza, grav afectată de luni de violențe și blocade.