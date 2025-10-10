Germania va furniza Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană, cu sprijinul unui stat din UE

Livrarea răspunde nevoii urgente a Ucrainei de soluții rentabile de apărare aeriană, în contextul intensificării atacurilor cu drone din partea Rusiei, care a lansat peste 450 de drone în vineri noaptea.

Sistemul poate fi montat pe tancurile Leopard 1 și combină mobilitatea și protecția unui vehicul cu șenile cu eficacitatea unui sistem antiaerian bazat pe arme. Are o rază de acțiune de până la 4.000 de metri și este foarte compatibil cu Oerlikon Revolver Gun Mk 3.

Valoarea contractului, de „sute de milioane”, este finanțată de un stat membru al UE, utilizând veniturile provenite din activele rusești înghețate, a declarat compania, fără a numi țara, potrivit The Kyiv Independent.

Producția și integrarea vor fi realizate de Rheinmetall Italia SpA la sediul său din Roma. Compania nu a dezvăluit numărul de sisteme care vor fi livrate Ucrainei.

„Suntem recunoscători pentru încrederea pe care Ucraina ne-a acordat-o”, a declarat Armin Papperger, CEO al Rheinmetall.

„Mulțumim, de asemenea, statului membru al UE pentru sprijinul acordat, care subliniază eforturile noastre continue de a sprijini Ucraina”.

Nu este prima dată când compania germană furnizează sisteme de apărare Ucrainei

Aceasta este al doilea anunț privind livrările de Skyranger. Papperger a declarat pe 8 septembrie că Rheinmetall va furniza Ucrainei sisteme mobile de apărare aeriană concepute pentru a contracara dronele, în cadrul unui contract în valoare de „sute de milioane de euro”.

Anunțul vine în contextul în care Rusia a lansat un atac cu drone și rachete la scară largă asupra Ucrainei, ucigând un copil și rănind cel puțin 24 de persoane, lăsând în același timp părți din Kiev fără electricitate și apă..

Se așteaptă ca Skyrangers să consolideze capacitatea Ucrainei de a rezista campaniei aeriene escaladate a Rusiei, în condițiile în care negocierile de pace rămân blocate.