Noul plan verde al Germaniei: 3 miliarde de euro vor fi alocați pentru șoferii cu venituri mici

Coaliția de guvernare de la Berlin a convenit miercuri asupra lansării unui nou program de subvenționare a mașinilor electrice, destinat în special gospodăriilor cu venituri mici și medii. Denumit „bonus ecologic social”, programul va fi finanțat din Fondul Social pentru Climă al Uniunii Europene și din Fondul german pentru Climă și Transformare, cu o alocare totală de 3 miliarde de euro până în 2029.

Potrivit reprezentanților guvernului, citați de publicația consacrată pieței auto Auto Motor und Sport, noua schemă de sprijin are rolul de a ajunge la acele grupuri ale populației care, din motive financiare, nu au putut beneficia până acum de avantajele mașinilor electrice”.

Program verde cu țintă socială

Spre deosebire de programele anterioare, care ofereau prime de achiziție tuturor cumpărătorilor de mașini, noul sprijin pune accentul pe componenta socială. Executivul vrea să contribuie în acest fel la retragerea treptată a vehiculelor mai vechi pe benzină și motorină și să stabilizeze cererea pentru mașinile electrice, după ce mulți producători au raportat scăderi de comenzi în 2025.

Guvernul german urmează astfel exemplul Franței și Italiei, unde sprijinul pentru achiziția de vehicule electrice este deja condiționat de un prag maxim de venit. Limitele exacte pentru Germania nu au fost încă anunțate.

Miliarde și pentru fluidizarea traficului

Pe lângă stimulentele pentru mobilitatea electrică, coaliția a decis investiții suplimentare de alte trei miliarde de euro în infrastructura rutieră și feroviară, în special pentru reducerea blocajelor din transporturi.

Fondurile vor fi direcționate către modernizarea și extinderea rețelelor de transport: „Pentru proiectele deja pregătite pentru execuție, implementarea trebuie să se facă rapid”, au declarat reprezentanți ai guvernului, subliniind că prioritatea este simplificarea proceselor de planificare și autorizare.

Mai puțini bani, dar cu țintă clară

Pentru precedentul pachet de bonus ecologic, derulat între 2016 și 2023, au fost plătite aproximativ 10,2 miliarde de euro din fonduri federale, de aproape trei ori și jumătate mai mult decât suma alocată pentru actualul program. Bugetul mai mic reflectă schimbarea de strategie a guvernului: sprijinul nu mai urmărește stimularea generală a pieței auto, ci are o țintă socială clară – ajutorul pentru cei care altfel nu și-ar putea permite un vehicul electric.