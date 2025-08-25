Veterani de război ucraineni au traversat înot strâmtoarea Bosfor, în semn de triumf asupra rănilor

Simbolismul acestei zile ar atrage atenția asupra pierderilor și devastării provocate de războiul total al Rusiei împotriva Ucrainei, care se află acum în al patrulea an.

Când tânărul de 34 de ani le-a prezentat ideea colegilor veterani din grupul de sprijin One for Another, niciunul nu a invocat rănile, în special amputările, ca un obstacol. Doi s-au alăturat imediat.

S-au antrenat timp de luni de zile, cu sprijinul Superhumans Center, o clinică de reabilitare pentru veterani din Ucraina, și sub îndrumarea CapitalTRI, o echipă amatoare de triatlon din Kiev. Au convenit că cursa lor va avea un alt obiectiv – strângerea de fonduri pentru proteze, care rămân costisitoare și sunt urgent necesare pentru mulți dintre răniții din Ucraina.

„Nu cerem milă”, a declarat Tserkovnyi pentru Associated Press cu puțin timp înainte de competiție. „Cerem sprijin”.

După luni de antrenament riguros, disciplină și provocări fizice, cei trei veterani ucraineni s-au alăturat duminică celor peste 2.800 de înotători din 81 de țări în traversarea de 6,5 kilometri (4 mile) din Asia în Europa.

Cursa intercontinentală de înot din Bosfor este un eveniment în apă liberă organizat în fiecare an la Istanbul de Comitetul Olimpic Turc din 1989.

Toți cei trei ucraineni au terminat traversarea, fiecare înotând mai mult de o oră. Cei doi veterani cu amputații s-au confruntat cu obstacole chiar înainte de start – organizatorii le-au interzis inițial să concureze, insistând că trebuie să participe într-o categorie separată pentru persoane cu dizabilități. Dar ei au insistat și au înotat în cursă, alături de ceilalți.

Pentru ucraineni nu a fost vorba doar de rezistență, ci și de recâștigarea controlului asupra corpurilor transformate de război — și de împărtășirea recuperării lor cu o lume care pare adesea indiferentă la rănile pe care le poartă.