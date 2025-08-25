Oana Țoiu: România va rămâne un pilon al securității în Marea Neagră

Reuniunea Anuală a Diplomației Române s-a desfășurat luni în prezența Președintelui Senatului, Mircea Abrudean, a Președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a membrilor corpului diplomatic și a invitaților internaționali.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a transmis că România rămâne un actor de încredere pe scena internațională: „România va fi un pilon al securității în Marea Neagră, un partener de încredere în UE, un aliat NATO puternic și hotărât și angajat în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. În egală măsură, valorificându-și punctele forte și poziția, România susține ferm parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Diplomația noastră va rămâne activă, capabilă nu doar să răspundă schimbării, ci să o modeleze activ”, a precizat Oana Țoiu.

Tema ediției din acest an, „Un deceniu al schimbărilor: Impactul diplomației românești” a oferit prilejul unei reflecții asupra direcțiilor de acțiune și a responsabilităților pe care România și le asumă în context internațional.