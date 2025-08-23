Oana Țoiu participă la dezbaterile Forumului European Alpbach, la sesiunile dedicate rolului Europei în lume

Sunt așteptați peste 4000 de participanți din 70 de țări, iar temele centrale sunt securitatea, economia şi finanțele, democrația şi schimbările climatice.

Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, comisarii europeni Maria Luís Albuquerque și Jessika Roswall sunt printre invitații din acest an.

Ministra de Externe Oana Țoiu va avea un discurs la sesiunea „Europe in the World Days”, alături de ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei, Beate Meinl-Reisinger şi ministrul afacerilor externe al Republicii Cehia, Jan Lipavsky, precum și alături de președintele consiliului fundației Munich Security Conference, Wolfgang Ischinger.

Forumul la nivel înalt oferă o oportunitate pentru ministrul de externe să se întâlnească cu personalități de rang înalt din regiune și din Europa, pentru a discuta despre situația și evoluția securității europene, rolul României de partener în integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și a țărilor din Balcanii de Vest, precum și relațiile bilaterale dintre Romania și țări din regiune.

În deplasarea din Austria, ministra USR are programate întâlniri bilaterale, dar şi o discuție cu tinerii bursieri români prezenți la Alpbach.