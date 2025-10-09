Oana Țoiu, după întâlnirea cu Rubio: Visa Waiver, prioritate a Guvernului

Ministrul de externe Oana Țoiu afirmă că aderarea României la programul Visa Waiver a fost unul dintre subiectele discuției bilaterale cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Oficialul român a subliniat, la B1, că programul este o prioritate a Guvernului și că există un grup de lucru interinstituțional coordonat de Cancelaria Premierului.

Întrebată dacă problema vizelor a fost abordată în întâlnirea cu secretarul de stat american, ministrul Oana Țoiu a confirmat că subiectul a fost pe agenda discuțiilor.

„Programul Visa Waiver și obiectivele României de a fi parte din programul Visa Waiver a fost unul dintre subiectele discuției noastre bilaterale și de altfel este parte din eforturile diplomației noastre constant” a declarat Țoiu.

„Ne coordonăm constant cu Ministerul Afacerilor Interne, unde de altfel colegii de acolo au făcut o muncă foarte bună la nivel tehnic, care de asemenea este apreciată pozitiv aici în Statele Unite ale Americii”, a precizat ministra.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut eforturile României de a-și îndeplini angajamentele în materie de cheltuieli de apărare și rolul strategic al țării în securitatea Mării Negre.

Conform unui comunicat al purtătorului de cuvânt adjunct principal Tommy Pigott, secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul român de externe Oana Țoiu și au analizat elementele dialogului strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniul apărării, energiei și securității frontierelor.