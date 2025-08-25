Administrația Trump ia în calcul sancțiuni contra oficialilor UE privind legea serviciilor digitale

Măsura ar fi fără precedent și ar escalada conflictul dintre Washington și Bruxelles privind reglementările tehnologice, pe fondul acuzațiilor SUA că DSA limitează libertatea de exprimare a cetățenilor americani și generează costuri suplimentare pentru companiile americane din domeniu.

Potrivit surselor, sancțiunile ar putea include restricții de viză, dar o decizie finală nu a fost încă luată. Rămâne neclar ce oficiali europeni ar putea fi vizați. Subiectul a fost discutat în ședințe interne la Departamentul de Stat săptămâna trecută.

Deși disputele comerciale privind reglementările naționale sunt frecvente, sancționarea directă a unor oficiali guvernamentali dintr-o țară parteneră este extrem de rară. Relațiile dintre SUA și UE sunt deja tensionate de amenințările cu tarife și de negocieri dificile pe teme comerciale și tehnologice.

Secretarul de stat Marco Rubio a ordonat la începutul lui august diplomaților americani din Europa să intensifice lobby-ul împotriva DSA, susținând că legea favorizează cenzura și îngreunează activitatea companiilor americane.

Comisia Europeană a respins aceste acuzații, insistând că „libertatea de exprimare este un drept fundamental în UE” și că legislația urmărește combaterea conținutului ilegal – de la discurs instigator la ură la materiale cu abuzuri asupra minorilor – protejând în același timp libertatea de informare online.