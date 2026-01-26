Prima pagină » Știri externe » UE adoptă interzicerea importurilor de gaze rusești până în 2027, în ciuda opoziției Ungariei

UE adoptă interzicerea importurilor de gaze rusești până în 2027, în ciuda opoziției Ungariei

Uniunea Europeană a acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești, transformând angajamentul politic de reducere a dependenței energetice de Rusia într-o obligație legală.
Andrei Rachieru
26 ian. 2026, 13:59, Economic

Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni a miniștrilor din statele membre, desfășurată la Bruxelles, potrivit agenției Reuters.

Deși Slovacia și Ungaria au votat împotrivă, iar Bulgaria s-a abținut, legea a fost adoptată printr-o majoritate calificată, mecanism care a permis evitarea unui veto. Ungaria a anunțat că va contesta actul normativ la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Cum se va aplica interzicerea importurilor de gaze rusești

Conform noii legislații, interzicerea importurilor de gaze rusești se va face etapizat. Importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia vor fi stopate până la sfârșitul anului 2026, iar livrările de gaze prin conducte vor înceta cel târziu la 30 septembrie 2027.

Legea prevede posibilitatea unei amânări limitate, până la 1 noiembrie 2027, pentru statele care întâmpină dificultăți în umplerea depozitelor de gaze non-rusești înainte de sezonul rece.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, Moscova furniza peste 40% din gazele consumate în Uniunea Europeană. Această pondere a scăzut semnificativ, ajungând la aproximativ 13% în 2025. Cu toate acestea, unele state membre continuă să importe gaze și GNL rusesc.

Datele organizației Centre for Research on Energy and Clean Air arată că, luna trecută, cele mai mari cinci state importatoare din UE au cheltuit 1,4 miliarde de euro pe energie rusească, Ungaria fiind principalul cumpărător, urmată de Franța și Belgia.

Penalități pentru nerespectarea interzicerii importurilor de gaze rusești

Legea interzice semnarea de noi contracte pentru gaze rusești și obligă companiile să rezilieze contractele existente. Contractele pe termen scurt semnate înainte de 17 iunie 2025 vor fi interzise din 2026, iar cele pe termen lung vor fi eliminate treptat până la termenele finale.

Companiile care nu respectă interzicerea importurilor de gaze rusești riscă amenzi de până la 3,5% din cifra de afaceri anuală globală. Comisia Europeană intenționează, de asemenea, să propună măsuri similare pentru petrolul rusesc livrat prin conducte și pentru reducerea dependenței de combustibilul nuclear din Rusia.

