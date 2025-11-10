UE propune înființarea unei noi agenții pentru combaterea dezinformării rusești

UE propune înființarea unei noi agenții denumite „Centrul european pentru reziliență democratică” pentru a combate dezinformările venite din partea Rusiei, potrivit unui proiect de document de lucru al Scutului european pentru democrație consultat de Euractiv.

Inițiativa are ca scop combaterea atacurilor hibride de dezinformare din partea actorilor străini, precum Rusia, cu un accent mai ales pe oferirea de sprijin în timpul alegerilor, relevă sursa citată.

Documentul Comisiei descrie Rusia ca „escaladând atacurile hibride” și „ducând o luptă de influență împotriva Europei”.

Momentan, nu sunt detalii despre cât ar costa această inițiativă sau când ar putea fi înființată această agenție. În plus, Ursula von der Leyen a prezentat deja ideea înființării unei astfel de agenții în cadrul discursului său anual privind starea Uniunii în luna septembrie.

UE dispune deja de legislație care vizează dezinformarea electorală online, inclusiv Legea privind serviciile digitale (DSA). Până în prezent, însă, Comisia nu a finalizat nicio anchetă privind dezinformarea în cadrul DSA pe care a deschis-o pe platformele de socializare, inclusiv anchetele privind Meta, TikTok și X.