UE reacționează după atacarea unor diplomați europeni în Cisiordania. Ce cere Israelului

Uniunea Europeană „condamnă ferm” atacurile comise de coloniști violenți în Cisiordania, inclusiv cele îndreptate împotriva diplomaților europeni, a declarat duminică un purtător de cuvânt al UE pentru politică externă, potrivit Reuters.

Declarația vine la o zi după ce ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a anunțat că mai mulți coloniști israelieni au atacat civili palestinieni, diplomați europeni și un primar francez în Cisiordania ocupată.

UE cere măsuri pentru oprirea violențelor

Reprezentantul Uniunii Europene a salutat declarațiile unor oficiali israelieni care au condamnat atacurile, dar a subliniat că acestea trebuie urmate de măsuri concrete.

„Salutăm declarațiile mai multor reprezentanți israelieni care au condamnat atacurile, însă ne așteptăm ca cei responsabili să fie trași pe deplin la răspundere și să fie adoptate măsuri eficiente pentru prevenirea continuării actelor de violență și hărțuire împotriva palestinienilor, inclusiv în timpul sezonului actual de recoltare a măslinelor, precum și împotriva jurnaliștilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE.

Atacul semnalat de ministrul belgian a avut loc sâmbătă, în localitatea Taybeh din Cisiordania ocupată, unde, potrivit acestuia, coloniști israelieni mascați au vizat palestinieni, reprezentanți catolici și diplomați occidentali.