Prima pagină » Știri externe » UE redirecționează 1,5 miliarde de euro proveniți din înghețarea activelor rusești, pentru a acoperi împrumurile Ucrainei

UE redirecționează 1,5 miliarde de euro proveniți din înghețarea activelor rusești, pentru a acoperi împrumurile Ucrainei

Uniunea Europeană va redirecționa cea de-a treia tranșă din veniturile neprevăzute generate de înghețarea activelor Băncii Centrale a Rusiei, pentru a acoperi împrumuturile acordate Ucrainei.
UE redirecționează 1,5 miliarde de euro proveniți din înghețarea activelor rusești, pentru a acoperi împrumurile Ucrainei
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
11 aug. 2025, 17:24, Economic

Un procent de 95% din această sumă va fi alocată de UE rabursării împrumuturilor Ucrainei. Este vorba despre suma de peste 1,5 miliarde de euro, potrivit departamentului de presă al Comisiei Europene, citat de Ukrainska Pravda. 

Cea de-a treia tranșă a veniturilor obținute din înghețarea activelor rusești va fi redirecționată pentru a sprijini Ucraina. Ultima tranșă acoperă veniturile acumulate în prima jumătate a anului 2025.

Tranșa are o valoare totală de 1,6 miliarde de euro, iar banii au fost virați vineri. Aceștia provin din profiturile neașteptate generate de activele înghețate a Băncii Centrale a Rusiei.

Primele două transferuri de acest gen au fost făcute în iulie 2024 și aprilie 2025. Și acei bani au fost utilizați pentru a acorda sprijin financiar Ucrainei, prin intermediul Instrumentului European pentru pace (EPF), dar și prin intermediul Facilității pentru Ucraina. 

Un procent de 95% din banii proveniți din ultima tranșă vor fi drecționați prin intermediul Mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina (ULCM), iar restul de 5% vor fi girați prin EPF.