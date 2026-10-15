Un autobuz s-a ciocnit cu un tren în Tunelul Canalului Mânecii. 19 persoane au fost rănite

Un autobuz și un tren au fost implicate joi seară într-o coliziune în zona franceză a Tunelului Canalului Mânecii, incident în urma căruia 19 persoane au fost rănite, relatează The Independent.

Accidentul s-a produs la Coquelles, în apropierea intrării în tunelul destinat transportului de marfă dintre Franța și Marea Britanie.

Autoritățile franceze au precizat că niciuna dintre persoanele rănite nu prezintă leziuni care să îi pună viața în pericol.

Deocamdată, nu au fost oferite detalii suplimentare despre circumstanțele producerii accidentului, identitatea victimelor sau natura rănilor. Autoritățile au confirmat că șoferul autobuzului se numără printre persoanele afectate.

Accidentul s-a produs pe platforma de îmbarcare Eurotunnel

Potrivit unui comunicat al prefecturii Pas-de-Calais, în accident a fost implicat un microbuz care transporta șoferi de camioane ce urmau să se îmbarce într-un tren Le Shuttle.

„Un accident în care a fost implicat un microbuz care transporta șoferi de vehicule grele de marfă, care urmau să se îmbarce într-un tren Le Shuttle, s-a produs în această seară pe platforma de încărcare a terminalului Eurotunnel”, au transmis autoritățile.

Autoritățile franceze au mobilizat echipe de intervenție

„Resurse importante au fost mobilizate imediat de Eurotunnel, apoi sub autoritatea prefectului din Pas-de-Calais. Bilanțul inițial indică 19 persoane implicate, inclusiv șoferul.

În acest stadiu, nu au fost raportate decese și nicio viață nu este în pericol. Subprefectul din Calais se află în prezent la fața locului. O primă actualizare a situației va fi prezentată în cadrul unei conferințe de presă programate pentru ora 22:15”, se arată în comunicatul autorităților franceze.

Potrivit prefecturii, la locul accidentului au fost mobilizate ambulanțe, un elicopter și echipaje de poliție.

Eurostar anunță că circulația trenurilor nu este afectată

Compania Eurostar a anunțat că serviciile sale nu sunt afectate de accidentul produs în apropierea Tunelului Canalului Mânecii.

„Un incident a avut loc la câțiva kilometri de Tunelul Canalului Mânecii. Acest incident nu implică și nu afectează trenurile Eurostar care circulă dinspre și către Londra. Toate trenurile Eurostar vor circula conform programului”, a transmis compania.