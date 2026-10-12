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Un avion de antrenament al armatei pakistaneze s-a prăbușit. Ambii piloți au murit

Un avion de antrenament al armatei pakistaneze s-a prăbușit luni în sud-vestul Pakistanului, ambii piloți murind, a anunțat armata.
Un avion de antrenament al armatei pakistaneze s-a prăbușit. Ambii piloți au murit
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Laurentiu Marinov
12 oct. 2026, 14:43, Știri externe
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Armata a atribuit prăbușirea unui avion PAC MFI-17 Mushshak în apropierea orașului Nawan Killi din provincia Balochistan unei defecțiuni tehnice. Reprezentanții armatei nu au oferit alte detalii, relatează AP.

Președintele Asif Ali Zardari și prim-ministrul Shehbaz Sharif au transmis condoleanțe familiilor piloților.

Accidentele aeriene în timpul misiunilor de antrenament sunt relativ frecvente în Pakistan. Autoritățile rareori publică detalii despre cauze, iar rapoartele anchetei privind accidentele nu sunt făcute publice. În iunie, un avion al forțelor aeriene s-a prăbușit în timpul unui antrenament de rutină în nord-vestul Pakistanului, ucigând ambii piloți.

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