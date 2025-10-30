Un avion de vânătoare polonez a interceptat o nouă aeronavă rusească deasupra Mării Baltice

Armata poloneză a declarat, miercuri, că avioanele poloneze au interceptat marți un avion rus care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit, notează SkyNews.

„Astăzi (joi – n.r.) avioanele MiG-29 au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice”, a declarat Kosiniak-Kamysz, descriind incidentul ca fiind similar cu cel de marți.

El nu a oferit alte detalii.

Țările din flancul estic al NATO sunt în stare de alertă maximă pentru posibile încălcări ale spațiului aerian din septembrie, când trei avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, la câteva zile după ce peste 20 de drone ruse au intrat în spațiul aerian polonez.