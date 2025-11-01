Alertă NATO: Polonia a ridicat avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă rusească

Incidentul a avut loc în contextul intensificării activităților aeriene ale Rusiei în regiune, potrivit unui comunicat transmis de Centrul Operațional de Comandă al Armatei Poloneze.

Al treilea incident în această săptămână

Autoritățile de la Varșovia au precizat că avionul militar rusesc nu a încălcat spațiul aerian al Poloniei, însă a zburat fără un plan de zbor declarat și cu sistemul de comunicații radio închis – o practică frecvent întâlnită în cazul aparatelor militare rusești din regiunea baltică.

Este pentru a treia oară într-o singură săptămână când Polonia ridică avioane de la sol pentru a răspunde la astfel de incidente. Într-un caz similar, pe 28 octombrie, două MiG-29 poloneze au fost trimise să intercepteze o aeronavă rusească de recunoaștere care opera fără plan de zbor și fără contact radio.

Tensiuni crescute în spațiul aerian din Marea Baltică

Potrivit informațiilor difuzate de comandamentul NATO, incidentele din spațiul aerian baltic s-au înmulțit semnificativ în ultimele luni. În septembrie, trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de aproximativ 12 minute, determinând mai multe țări de pe flancul estic al Alianței, printre care și România, să ridice nivelul de alertă aeriană.

Analiștii militari consideră că aceste manevre fac parte dintr-o strategie de testare a reacției și a capacității de răspuns a NATO. Alianța Nord-Atlantică monitorizează constant activitățile aeriene rusești din regiune, menținând o prezență consolidată în statele baltice și în Polonia.