Un avion United Airlines cu 142 de pasageri a aterizat de urgență în Japonia după o alertă de incendiu la bord

Zborul UA32 al companiei United Airlines, plecat de pe aeroportul Narita din apropiere de Tokyo, a fost deviat către Osaka la aproximativ o oră şi jumătate de la decolare, după ce senzorii au indicat un incendiu în zona de marfă, au anunţat oficiali ai aviaţiei japoneze, scrie Associated Press.

Postul public NHK a difuzat imagini cu pasagerii coborând pe tobogane de evacuare de pe aeronava Boeing 737-800 staţionată pe pistă.

Nu au fost raportate răniţi, iar în filmări nu se observă foc sau fum.

Ambele piste ale Aeroportului Internaţional Kansai au fost închise temporar în timpul operaţiunii.

Autorităţile japoneze investighează dacă a existat într-adevăr un incendiu sau doar o alertă falsă.