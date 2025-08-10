Un bărbat care a ucis un polițist a declarat că vaccinul anti-COVID i-a afectat sănătatea mintală

Patrick Joseph White, 30 de ani, din Georgia, a încercat să intre în clădirea CDC, dar a fost oprit de pază. Apoi s-a dus la o farmacie din apropiere, unde a început să tragă. Agresorul avea cinci arme, scrie Sky News.

Polițistul David Rose, din comitatul DeKalb, tată a trei copii, a fost împușcat mortal în timpul intervenției. White a murit la rândul lui, însă nu se știe dacă a fost împușcat de poliție sau s-a sinucis. Tatăl lui a contactat autoritățile, identificându-l drept posibil atacator, și a spus că fiul său era afectat de moartea câinelui și obsedat de ideea că vaccinul anti-COVID i-a făcut rău.

Secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale antivaccin și pentru retorica împotriva vaccinurilor anti-COVID, a transmis condoleanțe angajaților CDC. Totuși, foști angajați concediați recent de instituție îl acuză că alimentează neîncrederea în știință și că poartă o parte din responsabilitatea pentru tragedie, cerându-i demisia.

Vecina lui White, Nancy Hoalst, a declarat pentru The Atlanta Journal-Constitution că bărbatul îi vorbea frecvent despre neîncrederea sa în vaccinuri, chiar și în discuții fără legătură cu subiectul. „Era foarte tulburat și credea cu tărie că vaccinurile i-au făcut rău lui și altora”, a spus aceasta. Totuși, nu credea că va deveni violent: „Nu mi-am imaginat niciodată că ar putea ataca CDC.”