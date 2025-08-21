Un bărbat cu armă într-un campus din Villanova: Universitatea le cere studenţilor să se baricadeze

O a doua alertă din partea oficialilor Universităţii Villanova a avertizat oamenii să se ţină departe de facultatea de drept.

Într-o postare pe X, Radnor Township le-a cerut locuitorilor şi studenţilor din apropiere să se adăpostească la faţa locului. Nu au fost furnizate alte informaţii.

Videoclipurile postate pe reţelele de socializare arătau o mulţime care se grăbea să intre într-o clădire din campus. Orientarea şi înscrierea noilor studenţi a început joi şi este programată să dureze până sâmbătă. Cursurile încep luni.

Brandon Ambrosino, profesor de teologie şi etică la Villanova, care nu se afla în campus în acel moment, a spus că majoritatea membrilor facultăţii nu se aflau în campus, dar studenţii s-au mutat miercuri. El a spus că el şi colegii săi se străduiau să găsească informaţii despre trăgătorul activ în timpul după-amiezii haotice.

„Niciunul dintre colegii mei nu ştie ce se întâmplă. Ne trimitem mesaje încontinuu”, a spus Ambrosino.

Ambrosino a spus că era îngrijorat pentru siguranţa studenţilor.

„Da, este îngrozitor. Evident, este scenariul nostru de coşmar. Mă simt groaznic pentru aceşti copii”, a spus el.

Reprezentanta statului Lisa Borowski, al cărei district include Villanova, a declarat că în jurul orei 17:00 a primit un mesaj text de la poliţia din Radnor Township şi poliţia campusului Villanova, prin care se solicita locuitorilor din zonă să rămână în case.

„Sunt foarte îngrijorată şi foarte preocupată”, a spus Borowski.

Universitatea Villanova este o universitate catolică privată din suburbiile Philadelphiei. Se învecinează cu Lower Merion Township şi Radnor Township, în centrul cartierelor bogate Main Line ale oraşului.

Şcoala augustiniană a beneficiat de o atenţie sporită în acest an, fiind alma mater a noului papă Leon al XIV-lea.