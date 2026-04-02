Un castel din patrimoniul orașului Lyon a fost scos la vânzare la un preț redus

Vânzarea are loc din cauza lucrărilor importante care trebuie planificate la această clădire clasificată ca monument istoric, datând din secolul al XVI-lea, potrivit Le Figaro.

Mica bijuterie a patrimoniului din Lyon este situată în cadrul conservat al insulei fluviale conectate la cheiurile Saônei prin podul său maiestuos. Casa construită în secolul al XVI-lea este clasificată ca monument istoric.

Dacă zidurile sale groase de piatră probabil nu ascund legenda medievală a druizilor însetați de sânge de pe Insula Barbe, ele adăpostesc o capelă romanică din secolul al XII-lea, cu pereți și tavane pictate.

Renovat în anii 1970, castelul este acum în paragină.

Castelul a aparținut unui agent imobiliar din Bordeaux care a fost pus în lichidare judiciară în 2018. La finalul procedurii, vânzarea începe joi la prețul de 600.000 de euro, de patru ori mai puțin decât la vânzarea anterioară de acum zece ani.

Întreaga proprietate, care include castelul de 450 m² și o anexă mare de 340 m² pe un teren împădurit de 3.600 m², a fost estimată la 1,3 milioane de euro. Un preț depreciat din cauza importanței lucrărilor care trebuie efectuate, de ordinul a două milioane de euro.

Întrucât locurile sunt clasificate, lucrările vor trebui efectuate sub supravegherea arhitectului clădirilor din Franța, ceea ce ar putea crește și mai mult factura.

„Insula sălbatică”

Exteriorul, format din zone împădurite și terase clasificate, oferă o priveliște splendidă asupra văii Saône. Castelul își desfășoară pe două etaje cele șase dormitoare, trei băi, două săli de recepție și un birou, printre alte spații generoase.

A doua clădire dispune, de asemenea, de spații de locuit ample și de un depozit situat vizavi de castel. Complexul este integrat în cătunul construit pe insulă, în apropierea vechiului restaurant cu stele Michelin.

Pe acest promontoriu stâncos a fost construită o abație creștină din secolul al V-lea, în memoria celor 177 de martiri creștini persecutați de romani.

Clădirea religioasă s-a bucurat de-a lungul secolelor de o reputație importantă în rândul regalității franceze, găzduind numeroase capete încoronate.

„Insula Sălbatică”, „barbară”, este de fapt populată de mult mai mult timp, urme datând din neolitic fiind descoperite în timpul săpăturilor de la începutul anilor 2010.

Aparținând comunei Saint-Rambert, a devenit parte din Lyon abia când a fost anexată în 1963.