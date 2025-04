Un copil ucrainean a refuzat să-și primească medalia pe podium lângă un sportiv rus: „Fără fotografii cu teroriștii”

Yevhenii Melnyk, un karatist ucrainean de 13 ani, a fost medaliat cu bronz la competiția internațională Youth Karate League, care s-a desfășurat recent în Spania, la Guadalajara. Tânărul sportiv a refuzat să urce pe podium alături de un sportiv rus, care concura sub steag neutru din cauza interdicțiilor impuse Rusiei deoarece urma fotografia de grup: „Fără fotografie cu teroriștii!”, a spus el, scrie Le Figaro.

Melnyk a părăsit ceremonia de premiere, arătându-și dezacordul față de invazia rusă în Ucraina printr-un simplu gest de respingere al mâinii, sub privirile surprinse ale publicului și ale sportivului rus. Protestul său a fost filmat și distribuit masiv pe rețelele de socializare, stârnind reacții diferite.

My hero today: 13-year-old Ukrainian Yevhen Melnyk refused handshake and joint photo with Russian in Spain. That’s strength pic.twitter.com/lbLL9Ti0Zw

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 9, 2025