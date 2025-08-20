Prima pagină » Sport » Europa League. Prețul biletelor la meciul FCSB – Aberdeen de pe Arena Națională, din manșa retur din play-off

FCSB a anunțat că biletele pentru partida cu Aberdeen FC, programată joi, 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională, vor fi disponibile online începând de miercuri, ora 10:00, pe platforma oficială a clubului www.bilete-fcsb.ro.
Europa League. Prețul biletelor la meciul FCSB - Aberdeen de pe Arena Națională, din manșa retur din play-off
Petre Apostol
20 aug. 2025, 10:11, Sport

Potrivit comunicatului campioanei României, prețurile tichetelor sunt următoarele:

  • Peluză, inel 2 – 40 lei
  • Peluză, inel 1 – 50 lei
  • Tribuna 2, inel 2 – 70 lei
  • Tribuna 2, inel 1 – 80 lei
  • VIP 3 – 175 lei
  • VIP 2 – 250 lei
  • VIP 1 – 300 lei

Clubul a precizat că accesul copiilor sub 7 ani este gratuit, cu condiția ca aceștia să fie însoțiți de un adult. În cazul în care un adult intră cu doi copii sub 7 ani, este necesară achiziționarea unui al doilea bilet. De asemenea, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora pot solicita bilete gratuite prin e-mail.

Manșa tur a duelului din play-off, pe terenul scoțienilor din Aberdeen, este programată joi, de la ora 21:45.