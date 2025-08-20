Europa League. Prețul biletelor la meciul FCSB – Aberdeen de pe Arena Națională, din manșa retur din play-off

Potrivit comunicatului campioanei României, prețurile tichetelor sunt următoarele:
Clubul a precizat că accesul copiilor sub 7 ani este gratuit, cu condiția ca aceștia să fie însoțiți de un adult. În cazul în care un adult intră cu doi copii sub 7 ani, este necesară achiziționarea unui al doilea bilet. De asemenea, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora pot solicita bilete gratuite prin e-mail.
Manșa tur a duelului din play-off, pe terenul scoțienilor din Aberdeen, este programată joi, de la ora 21:45.