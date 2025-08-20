Cristian Gațu, „magicianul semicercului” și legenda handbalului românesc, împlinește 80 de ani

„Unul dintre cei mai valoroși handbaliști pe care i-a avut România. A fost supranumit magicianul semicercului pentru tehnica sa, viteza sa, pentru creativitatea din teren. Un handbalist spectaculos și extrem de inventiv”, se arată într-un comunicat al clubului stelist remis miercuri, cu ocazia aniversării marelui handbalist.

Gațu a scris pagini importante în handbalul românesc: 10 titluri de campion național cu Steaua și câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1977. Este dublu campion mondial (1970, 1974) și medaliat cu bronz la ediția din 1967, precum și dublu medaliat olimpic: argint la Montreal 1976 și bronz la München 1972.

După retragerea din activitatea competițională, Cristian Gațu a continuat să contribuie la dezvoltarea handbalului românesc, ocupând funcția de președinte al Federației Române de Handbal, fiind, totodată, și comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. În 2009 a fost distins de Federația Internațională de Handbal cu IHF Gold Badge of Merit.