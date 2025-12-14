Prima pagină » Sport » John Cena își încheie cariera legendară în WWE după ce a cedat în fața lui Gunther, la Saturday Night’s Main Event

John Cena spune adio WWE după o înfrângere emoționantă în fața lui Gunther, la Saturday Night’s Main Event.
Sursa: Captură video X
Bianca Popa
14 dec. 2025, 08:40, Sport

Cariera emblematică a lui John Cena în World Wrestling Entertainment (WWE) s-a încheiat dramatic pe 14 decembrie, când acesta a cedat în fața lui Gunther la Saturday Night’s Main Event, potrivit India Today.

Confruntarea principală a serii, încărcată de emoție, a marcat ultima apariție a lui Cena în ring, punând capăt unei perioade de aproape două decenii în vârful wrestlingului profesionist.

Un meci final istoric

Confruntarea l-a văzut pe Cena tapând pentru prima dată în aproape 20 de ani, un moment care i-a lăsat fără cuvinte pe fanii din Capital One Arena.

Gunther, intrat primul în ring pe fondul huiduielilor, a controlat mare parte din meci prin forță fizică și un stil ofensiv necruțător.

Cena a fost întâmpinat cu o reacție explozivă la intrare, fiind salutat de foști rivali și legende aflate la marginea ringului.

În ciuda mai multor reveniri, inclusiv Five-Knuckle Shuffle, STF și mai multe Attitude Adjustment-uri, Cena nu a reușit să obțină victoria.

Legende, emoție și reacția fanilor

Seara a fost și o celebrare a carierei lui Cena, cu membri ai WWE Hall of Fame și rivali de cursă lungă prezenți în sală.

Pe parcursul show-ului au fost difuzate materiale video care au evidențiat titlurile, rivalitățile și impactul lui Cena asupra WWE.

Pe măsură ce meciul s-a intensificat, publicul l-a susținut frenetic pe Cena, scandând „You still got it” („Încă mai ai puterea”) în momentele finale.

Gunther a ieșit în cele din urmă învingător, aplicând Sleeper Hold-ul și forțându-l pe Cena să cedeze într-un final dur și decisiv.

Un rămas-bun demn de un campion

După meci, rosterul WWE a urcat în ring pentru a-l felicita pe Cena pentru cariera sa impresionantă.

Vizibil emoționat, Cena a urmărit un ultim material omagial înainte de a-și lăsa încălțămintea de wrestling în ring.

El a salutat camera și le-a mulțumit fanilor pentru susținere, încheindu-și parcursul în WWE cu un adio plin de emoție.

Momentul a pus punct carierei unui campion mondial de 17 ori și uneia dintre figurile definitorii ale WWE.

