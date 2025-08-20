România debutează la un turneu mondial de esports în realitate virtuală

Evenimentul va avea loc vineri, în cadrul Gamescom, cel mai mare târg dedicat jocurilor video din Europa.

La EVA Invitational, cele șase echipe participante sunt împărțite în două grupe de câte trei:

Grupa A: Franța, Spania și Elveția

Grupa B: România, Germania și Belgia

Fiecare echipă va juca două meciuri, iar câștigătoarele grupelor se vor întâlni în marea finală EVA Invitational 2025, pentru titlul de campioană mondială de esports în VR.

Echipa României este formată din Mihai Brad – căpitan, Alexandru Leon, Flavian Gall, Alin Tatomir.

Aceștia s-au calificat după ce au câștigat primul turneu național de esports VR din România, organizat în iulie la arena EVA București.

„Știm că echipele din Franța sau Belgia au ani de experiență în plus, dar nu venim la Köln doar să bifăm participarea. Vrem să câștigăm cel puțin un meci, să luptăm până la ultimul punct și să demonstrăm că România are potențial în esports-ul VR. Evident, ne-ar plăcea să ajungem în finală și să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat Mihai Brad, într-un comunicat remis miercuri.

Toate meciurile competiției pot fi urmărite live vineri, de la ora 14:30, pe canalul de YouTube al EVA România.