Un critic al regimului din Azerbaidjan, condamnat la închisoare în lipsă

Azerbaidjanul, fostă republică sovietică din Caucaz condusă din 2003 de Ilham Aliev, este acuzat de mult timp că reduce la tăcere presa critică şi înăbuşă libertăţile fundamentale. Un judecător l-a găsit vinovat pe Mahammad Mirzali de faptul că ar fi „instigat la o revoltă în masă” şi ar fi lansat „apeluri publice împotriva statului”, scrie Le Figaro.

Tânărul de 31 de ani este una dintre figurile opoziţiei azere aflate în exil. Refugiat în Franţa de mai mulţi ani, el nu a răspuns citaţiilor, iar procesul său s-a desfăşurat în lipsă, potrivit tribunalului.

În 2021, el a supravieţuit unei tentative de asasinat cu armă albă în oraşul francez Nantes (vest). El a afirmat că atacul a avut motivaţii politice. Avocatul său, Henri Carpentier, a declarat că Mahammad Mirzali a „supravieţuit în mod miraculos la trei tentative de asasinat comise în Franţa şi organizate de Azerbaidjan”.

În octombrie 2024, un alt disident azer, fostul magistrat Vidadi Isgandarli, a murit din cauza rănilor la două zile după ce a fost înjunghiat la domiciliul său din Franţa – un „asasinat cu motivaţie politică”, potrivit familiei sale. Opozant al regimului preşedintelui Ilham Aliev, acesta gestiona un canal YouTube şi un blog foarte urmărit.

Organizaţia Amnesty International a cerut autorităţilor franceze „să ia în considerare toate posibilele motive pentru crima sa, inclusiv criticile sale la adresa preşedintelui şi a guvernului azerbaidjan”.