Percheziție la domiciliul liderului opoziției din Azerbaidjan în contextul anchetei pentru „tentativă de lovitură de stat”

Informația a fost confirmată pentru Reuters de o sursă guvernamentală, care a precizat că măsura face parte din investigația deschisă împotriva lui Ramiz Mehdiyev, un fost aliat apropiat al fostului președinte Heydar Aliyev.

Legături suspectate între Karimli și Mehdiyev

Potrivit sursei citate, anchetatorii cred că Ali Karimli ar fi primit finanțare din partea lui Ramiz Mehdiyev, fost șef al administrației prezidențiale în perioada 1994–2019 și o figură influentă în structurile de putere ale fostului regim.

Demiterea lui Mehdiyev de către actualul președinte, Ilham Aliyev, în 2019, a fost considerată la acea vreme drept o distanțare față de vechii oficiali loiali tatălui său, Heydar Aliyev.

Luna trecută, un tribunal din Baku l-a plasat pe Mehdiyev, în vârstă de 87 de ani, în arest la domiciliu pentru patru luni, fiind acuzat de tentative de uzurpare a puterii și alte infracțiuni grave.

Reacția APFP și detalii despre arestări

Seymour Hazi, adjunctul lui Karimli, a declarat pentru Reuters că alți doi membri ai APFP — Faiq Amirli și Mammad Ibrahim — au fost reținuți sâmbătă. Deocamdată, autoritățile nu au comentat public operațiunea, iar avocații celor trei nu au putut fi contactați.

Ali Karimli, aflat la conducerea APFP din anul 2000, a fost arestat în numeroase rânduri pentru organizarea de proteste împotriva guvernului. Azerbaidjanul, un stat bogat în petrol și gaze, este frecvent criticat de guvernele occidentale și de organizațiile pentru drepturile omului pentru limitarea libertăților civile și a pluralismului politic.