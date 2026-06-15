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Un fost ofițer de poliție din SUA este acuzat de omor din culpă după ce a împușcat mortal un bărbat dezbrăcat

Un fost ofițer de poliție din Louisville, care a demisionat săptămâna trecută, a fost acuzat luni de un mare juriu de omor prin imprudență pentru că a împușcat mortal un bărbat gol în timp ce intervenea la o presupusă agresiune.
Un fost ofițer de poliție din SUA este acuzat de omor din culpă după ce a împușcat mortal un bărbat dezbrăcat
Sursa: Pixabay Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
16 iun. 2026, 01:41, Știri externe
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Marele juriu din Louisville l-a pus sub acuzare și pe Nathan A. Stotts pentru omor din imprudență, în legătură cu împușcarea mortală a lui Martin Nitzken Jr., în vârstă de 27 de ani, din 30 mai, relatează AP.

Stotts l-a întâlnit pe Nitzken după ce a fost chemat într-un cartier în urma unui raport privind agresiunea a trei femei, a declarat poliția din Louisville. Ofițerilor li s-a spus că suspectul era dezbrăcat și alerga pe stradă.

În imaginile de pe camera lui Stotts, publicate de poliția din Louisville, ofițerul poate fi văzut cu arma scoasă mergând spre un bărbat gol care stă pe stradă. Bărbatul se ridică și începe să se îndrepte spre Stotts, care îi ordonă să se oprească. Bărbatul continuă să avanseze, iar ofițerul trage un foc de armă. Bărbatul cade în genunchi și rămâne nemișcat la finalul filmării.

Nitzken a fost declarat mort la fața locului.

Șeful poliției, Paul Humphrey, a declarat la o conferință de presă de la începutul acestei luni că Nitzken era „gol, se împleticea și neînarmat”.

„Uneori trebuie să luăm decizii de a lua viețile oamenilor, iar aceasta nu a fost una dintre ele”, a spus Humphrey. El a spus că ar fi preferat să-l vadă pe ofițer folosind forța neletală în timp ce victima înainta spre el.

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