Prima pagină » Știri externe » Un fost senator francez a fost găsit vinovat pentru că a drogat o deputată cu intenția de a o agresa sexual

O instanță franceză l-a găsit vinovat pe un fost senator pentru că a drogat o deputată cu ecstasy cu intenția de a o agresa sexual.
Laurențiu Marinov
28 ian. 2026, 10:51, Știri externe

Joël Guerriau, în vârstă de 68 de ani, a fost condamnat marți la patru ani de închisoare, potrivit The Guardian.

Deputata Adunării Naționale Sandrine Josso a declarat la scurt timp după verdictul de marți că este o „uriașă ușurare”. Avocații lui Guerriau au declarat că acesta va face apel.

Guerriau, care a negat orice motivație sexuală împotriva lui Josso, a demisionat din camera superioară în octombrie. La scurt timp după aceea, a fost exclus din partidul de centru-dreapta Orizonturi.

Procurorul Benjamin Coulon a susținut că Guerriau „a pus în mod deliberat” MDMA în șampania lui Josso și a solicitat o interdicție de cinci ani din funcția publică. De asemenea, el a cerut ca fostul senator să fie înscris în registrul infractorilor sexuali, pe lângă pedeapsa cu închisoarea.

Guerriau, care a fost senator între 2011 și 2025, a votat pentru legea care creează infracțiunea de administrare a unei substanțe nocive cu intenția de a comite un viol sau o agresiune sexuală, a declarat Coulon. Procurorul a subliniat că, în calitate de oficial ales, Guerriau avea datoria să „dea un exemplu”. Dar a mai spus că Guerriau nu are antecedente penale și că „și-a dedicat o parte din viață funcționării democrației franceze”.

Politicianul centrist „nu a acționat conform intențiilor sale, este adevărat, nu s-au făcut gesturi față de dna Josso, dar i-a administrat droguri cu scopul de a o viola”, a argumentat Coulon.

Unul dintre avocații politicianului a declarat că, de îndată ce cazul a ieșit la iveală, „emoția a fost unanimă, iar dezgustul legitim”.„Emoția este un sfătuitor prost, șterge orice nuanță”, a avertizat el.

Franța a adoptat anul trecut principiul consimțământului în definiția infracțiunii de viol, după alte țări europene precum Olanda, Spania și Suedia.

