Un fugar acuzat că a ucis doi ofițeri de poliție australieni a fost împușcat mortal

Poliția îl căuta pe Dezi Freeman, cunoscut anterior ca Desmond Filby, după atacul de la o proprietate rurală, în urma căruia un al treilea ofițer a fost rănit. Autoritățile oferiseră o recompensă de 1 milion de dolari australieni pentru informații care să conducă la capturarea sa, scrie Reuters.

Freeman ar fi deschis focul asupra unei echipe de 10 ofițeri de poliție, inclusiv membri ai echipei de investigare a infracțiunilor sexuale și asupra copiilor, când aceștia au sosit la o proprietate din Porepunkah, la aproximativ 300 km nord-est de Melbourne, pentru a pune în aplicare un mandat de percheziție.

Se crede că avea abilități de supraviețuire în sălbăticie și deținea mai multe arme de foc puternice. Freeman a fugit în pădurea din Parcul Național Mount Buffalo și a fost descris de mass-media locală ca un „cetățean suveran” care consideră guvernul ca fiind ilegitim.

Bărbatul de 56 de ani a fost împușcat în jurul orei 8:30 dimineața, luni, ora locală, a relatat Australian Broadcasting Corp.

Poliția din Victoria a declarat într-un comunicat că un bărbat a fost împușcat mortal de poliție la o proprietate din nord-estul Victoriei în timpul unei operațiuni de localizare a lui Freeman, dar nu a identificat persoana.

„Niciun ofițer de poliție nu a fost rănit în timpul incidentului,” a fost adăugat în comunicatul transmis, menționând că vor fi furnizate mai multe detalii ulterior, luni.