Rapperul Offset a fost împușcat în Florida. Artistul este în stare stabilă

Incidentul a avut loc în zona de valet a complexului Seminole Hard Rock din orașul Hollywood, Florida. Un purtător de cuvânt al rapperului a confirmat că Offset a fost rănit și se află sub supraveghere medicală într-un spital. Starea exactă a artistului nu a fost făcută publică, însă reprezentanții săi au precizat că situația este stabilă. Autoritățile locale nu au confirmat oficial identitatea victimei, mai arată AP.
Departamentul de Poliție Seminole a anunțat că o persoană a fost rănită luni seară în zona de acces pentru valet a complexului hotelier și de divertisment. Potrivit poliției, rănile nu sunt considerate a pune viața în pericol. Două persoane au fost reținute pentru audieri, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului. Poliția a precizat că zona este securizată și nu există un pericol pentru public.
Rapper “Offset” (Cardi B’s ex-husband) was shot at the popular Seminole Hard Rock Casino in Hollywood, South Florida.
Early reports say that he was shot in the leg and that he will be fine. pic.twitter.com/jNaamJYzTy
— Anthony Brian Logan (ABL) 🇺🇸 (@ANTHONYBLOGAN) April 7, 2026
Offset, al cărui nume real este Kiari Kendrell Cephus, este cunoscut ca membru al grupului hip-hop Migos. Trupa a devenit una dintre cele mai influente din muzica rap în ultimul deceniu, câștigând popularitate cu hitul „Versace” lansat în 2013. Albumul „Culture”, lansat în 2018, a fost nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album rap.
Incidentul vine la câțiva ani după moartea rapperului Takeoff, vărul lui Offset și membru al grupului Migos. Takeoff a fost împușcat mortal în 2022 într-un incident petrecut în Houston. Offset a fost căsătorit cu rapperița Cardi B, cu care are trei copii. Cei doi s-au căsătorit în secret în 2017, la Atlanta. În 2024, Cardi B a anunțat că a depus actele de divorț. Ancheta privind incidentul din Florida este în desfășurare.