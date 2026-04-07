Rapperul Offset a fost împușcat în Florida. Artistul este în stare stabilă

Rapperul american Offset a fost împușcat luni seară în Florida și a fost transportat la spital, unde este monitorizat de medici. Reprezentanții artistului au declarat că acesta este în stare stabilă, iar viața sa nu este în pericol, transmite AP.
Sursa foto: captură video
Victor Dan Stephanovici
07 apr. 2026, 08:42, Cultură-Media

Incidentul a avut loc în zona de valet a complexului Seminole Hard Rock din orașul Hollywood, Florida. Un purtător de cuvânt al rapperului a confirmat că Offset a fost rănit și se află sub supraveghere medicală într-un spital. Starea exactă a artistului nu a fost făcută publică, însă reprezentanții săi au precizat că situația este stabilă. Autoritățile locale nu au confirmat oficial identitatea victimei, mai arată AP.

Poliția investighează incidentul

Departamentul de Poliție Seminole a anunțat că o persoană a fost rănită luni seară în zona de acces pentru valet a complexului hotelier și de divertisment. Potrivit poliției, rănile nu sunt considerate a pune viața în pericol. Două persoane au fost reținute pentru audieri, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului. Poliția a precizat că zona este securizată și nu există un pericol pentru public.

Offset, al cărui nume real este Kiari Kendrell Cephus, este cunoscut ca membru al grupului hip-hop Migos. Trupa a devenit una dintre cele mai influente din muzica rap în ultimul deceniu, câștigând popularitate cu hitul „Versace” lansat în 2013. Albumul „Culture”, lansat în 2018, a fost nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album rap.

Tragedia din familia Migos

Incidentul vine la câțiva ani după moartea rapperului Takeoff, vărul lui Offset și membru al grupului Migos. Takeoff a fost împușcat mortal în 2022 într-un incident petrecut în Houston. Offset a fost căsătorit cu rapperița Cardi B, cu care are trei copii. Cei doi s-au căsătorit în secret în 2017, la Atlanta. În 2024, Cardi B a anunțat că a depus actele de divorț. Ancheta privind incidentul din Florida este în desfășurare.

