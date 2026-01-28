Un hotel de cinci stele din Alpii francezi a luat foc. Peste 270 de persoane, evacuate

Incendiul a izbucnit marți, la hotelul „Les Grandes Alpes”, un hotel exclusivist de cinci stele, din orășelul francez Courchevel 1850, parte a stațiunii de schi cu același nume, potrivit Euronews.

În noaptea de marți spre miercuri, acesta s-a răspândit și la o reședință din apropierea hotelului, existând și pericolul de răspândire la un alt hotel din apropiere.

Incendiul a izbucnit din mansarda hotelului, situat la poalele pârtiilor de schi. În urma incendiului, peste 270 de persoane au fost evacuate, atât turiști, dar și personal al hotelului.

Potrivit autorităților, nu au existat victime. Cu toate acestea, patru pompieri au suferit răni din cauza fumului dens, potrivit declarațiilor date de oficiali.

Cei 90 de oaspeți ai hotelului au fost relocați în alte spații ale stațiunii, potrivit declarațiilor date de prefectul departamentului Savoie, Vanina Nicoli.

Un total de 110 pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului, cu întăriri din departamentele vecine, Haute-Savoie și Isère, potrivit Prefecturii din Savoie.

Pompierii au lucrat, marți, toată noaptea pentru stingerea incendiului, dar și pentru a împiedica extinderea flăcărilor. Intervenția a continuat și miercuri.

Hotelul era acoperit cu țiglă, dar și cu un strat gros de zăpadă, ceea ce a complicat intervenția autorităților.

Colonelul Frabrice Terrien, care a fost prezent la fața locului a declarat, pentru presa locală, că acoperișul hotelului a trebuit demontat pentru a ajunge la anumite părți ale incendiului.

Munca pompierilor a fost îngreunată și de configurația amplasamentului, unde hotelurile de lux și cabanele mari din lemn se află una lângă alta, cu acoperișuri suprapuse.

Potrivit informațiilor date de prefectura Savoie, incendiul a fost stins în jurul orei 14:00, însă oficialii francezi au precizat că operațiunile de supraveghere vor continua.