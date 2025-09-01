Un magnat dat în judecată de mama sa declară faliment, cu datorii de 370.000 dolari pentru petreceri

Investitorul de 57 de ani se confruntă acum cu o factură American Express restantă de 370.000 de dolari, acumulată pe mai multe carduri de credit, inclusiv exclusivistul card „Black” Centurion.

Doar în august 2024 a cheltuit peste 9.000 de dolari la un magazin Christian Dior din Monaco, în aceeaşi lună în care posta pe Instagram fotografii de vacanţă din Monte-Carlo şi Paris.

Firma lui Ader, 26 Capital Acquisition Corp, a depus cerere de faliment, enumerând o serie de avocaţi, contabili, traducători, funcţionari fiscali şi firme de relaţii publice neplătiţi, care au pierdut sume de şase sau şapte cifre. Firma enumeră, de asemenea, două dintre companiile lui Ader, SPAC parent 26 Capital Holdings şi SpringOwl Asset Management, ca având datorii de 14 milioane de dolari.

„Pe parcursul acestui proces, am avut grijă să mă asigur că niciun acţionar public nu va pierde bani. De fapt, peste 275 de milioane de dolari din veniturile trustului au fost returnate”, a declarat Ader pentru The Post.

Problemele lui Ader nu se opresc aici, scrie New York Post.

Mama sa în vârstă de 82 de ani, Pamela, l-a dat în judecată în august 2024, acuzându-l că nu a reuşit să plătească o ipotecă de 13 milioane de dolari legată de casa luxoasă a tatălui său decedat din Upper East Side. Aceasta susţine că fiul ei a jefuit averea lui Richard Ader, care şi-a construit bogăţia fondând US Realty Advisors.

Un judecător american specializat în falimente i-a retras lui Ader controlul asupra procesului pe 22 august, numind un administrator pentru lichidarea datoriilor.

Preluarea cazinoului din Manila fusese blocată în 2023 de un judecător din Delaware, care a decis că Ader încerca să „se îmbogăţească” printr-o „afacere dubioasă”.