Un oligarh maghiar, aliat al lui Viktor Orbán, vrea să preia Napolact prin grupul Bonafarm

Oligarhul maghiar Sándor Csányi, apropiat lui Viktor Orban, președinte al OTP Bank Group, acționar și membru în consiliul de administrație al gigantului energetic MOL și proprietar al conglomeratului agroalimentar Bonafarm, vrea să cumpere Napolact, potrivit defapt.ro

Grupul maghiar Bonafarm a semnat un acord pentru preluarea integrală a operațiunilor românești ale companiei olandeze Royal Friesland Campina, tranzacție care include și achiziția Napolact, arată sursa citată.

Informațiile apar într-o interpelare a deputatului PNL Sebastian Burduja, care arată că Sandor Csanyi „a inițiat personal demersuri oficiale pentru a obține permisiunea de a afișa simbolul revizionist al «Ungariei Mari» la meciurile internaționale de fotbal”.

La sfârșitul lunii iunie, compania Friendsland Campina, a transmis că „decizia vine după o analiză strategică a activităților FrieslandCampina din România și se aliniază cu strategia Grupului de Afaceri Europa de a se concentra pe piețele-cheie, segmentele de creștere cu valoare adăugată ridicată, sinergiile din cadrul companiei și piețele unde laptele de la fermierii membri FrieslandCampina poate fi valorificat în mod optim. Deși compania operațională română deține o poziție de lider pe piața locală de lactate, activitățile sale oferă sinergii limitate cu portofoliul european și nu contribuie la valorificarea laptelui membrilor FrieslandCampina. Cu Grupul Bonafarm ca noul proprietar, afacerea românească se află în mâini capabile”.

„Acordul vizează participația FrieslandCampina în compania românească care deține brandul Napolact, operează două fabrici la Cluj-Napoca și Târgu Mureș și are aproximativ 400 de angajați. Tranzacția este supusă aprobărilor obișnuite ale autorităților, inclusiv avizului Consiliului Concurenței din România, și se estimează că va fi finalizată până la sfârșitul lunii decembrie 2025. În acest proces, FrieslandCampina va colabora strâns cu Grupul Bonafarm pentru a asigura o tranziție cât mai lină pentru toți cei implicați”, potrivit comunicatul emis, la sfârșitul lunii iulie, de Friendsland Campina.

Tot la sfârșitul lunii iulie, publicația maghiară Kronica relata că „achiziția se preconizează a fi finalizată până la sfârșitul lunii decembrie 2025. Tranzacția a fost anunțată ulterior de o companie maghiară deținută de Sándor Csányi. Grupul Bonafarm a semnat un acord pentru achiziționarea Friesland Romania Rt., filiala românească a companiei multinaționale olandeze de produse lactate Royal FrieslandCampina, a declarat joi compania pentru MTI. Aceștia au scris că tranzacția se preconizează a fi finalizată la sfârșitul anului, după obținerea aprobărilor prevăzute de legislația în materie de concurență și de autoritățile de reglementare”.