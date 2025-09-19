Mesajul lui Burduja pentru autorități, în cazul achiziției Napolact: „Faceți ceea ce trebuie și țineți-i pe români în siguranță”

„Alertă de securitate. Țineți minte că recent compania maghiară MVM a încercat să cumpere E.On Furnizare? Datorită acțiunilor mele și datorită instituțiilor statului această tranzacție a fost blocată. Ei bine, acum o altă companie din Ungaria vrea să cumpere Napolact, celebrul brand românesc, un mare producător de lactate”, transmite Sebastian Burduja.

Fostul ministru al Energiei atrage atenția că sectorul agricol e la fel de important pentru securitatea noastră precum sectorul energetic: „Așa că am solicitat și solicit public ministrilor agriculturii, ministrilor economiei, Consiliului Concurenței să facă ceea ce trebuie și să analizeze sursa fondurilor, legătura companiei maghiare cu Federația Rusă, dar și cu China și modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare cu prilejul unor evenimente sportive. Faceți ceea ce trebuie și țineți-i pe români în siguranță”.

Cine vrea să cumpere Napolact

Conform defapt.ro, oligarhul maghiar Sándor Csányi, apropiat lui Viktor Orban, președinte al OTP Bank Group, acționar și membru în consiliul de administrație al gigantului energetic MOL și proprietar al conglomeratului agroalimentar Bonafarm, vrea să cumpere Napolact.

Grupul maghiar Bonafarm ar fi semnat un acord pentru preluarea integrală a operațiunilor românești ale companiei olandeze Royal Friesland Campina, tranzacție care include și achiziția Napolact.

Informațiile au apărut într-o interpelare a lui Burduja, care arăta că Sandor Csanyi „a inițiat personal demersuri oficiale pentru a obține permisiunea de a afișa simbolul revizionist al «Ungariei Mari» la meciurile internaționale de fotbal”.

La sfârșitul lunii iunie, compania Friendsland Campina, a transmis că „decizia vine după o analiză strategică a activităților FrieslandCampina din România și se aliniază cu strategia Grupului de Afaceri Europa de a se concentra pe piețele-cheie, segmentele de creștere cu valoare adăugată ridicată, sinergiile din cadrul companiei și piețele unde laptele de la fermierii membri FrieslandCampina poate fi valorificat în mod optim. Deși compania operațională română deține o poziție de lider pe piața locală de lactate, activitățile sale oferă sinergii limitate cu portofoliul european și nu contribuie la valorificarea laptelui membrilor FrieslandCampina. Cu Grupul Bonafarm ca noul proprietar, afacerea românească se află în mâini capabile”.