Un restaurant italian frecventat de prințesa Diana, în pericol din cauza unei plângeri privind zgomotul

La Famiglia, un restaurant italian care funcționează în inima cartierului Chelsea de 50 de ani, se află într-un conflict cu un vecin din cauza plângerilor privind zgomotul încă din februarie anul trecut, ceea ce amenință acum să ducă la închiderea prematură a terasei sale, potrivit The Independent.

Restaurantul, renumit pentru preparatele sale toscane, este cunoscut și pentru legăturile sale cu familia regală – se pare că prințesa Diana l-a dus pe prințul William la prânz la La Famiglia, cu ocazia uneia dintre ultimele lor apariții publice împreună.

Un vecin deranjat

Un vecin care închiriază o locuință cu vedere spre grădina restaurantului s-a plâns că este deranjat de voci, râsete, strigăte ocazionale, zgomotul tacâmurilor și al paharelor, precum și de zgomotul generat de activitatea de servire a mesei. Dormitoarele din locuința lui Francesco Perticarari se află la aproximativ patru metri de acoperișul grădinii, conform unei cereri de revizuire a autorizației depuse la Royal Borough of Kensington & Chelsea. Vecinul a acuzat că zgomotul îi afectează somnul, dar și „liniștea și pacea din casa lor”.

Bărbatul s-a plâns de numeroase ori, adăugând că intervențiile autorităților, avertismentele și chiar o somație de încetare a zgomotului emisă de Echipa pentru zgomot și perturbări a Consiliului nu au rezolvat problema.

Perticarari a depus o plângere la consiliu la sfârșitul lunii august: „Restaurantul este foarte zgomotos în seara aceasta și, ca de obicei, se închide târziu. Ne este greu să adormim. Abia am reușit să o culcăm pe fiica noastră chiar acum.”

Perticarari a solicitat ca programul de funcționare al terasei să fie limitat între orele 9:00 și 21:00, în loc de miezul nopții, de luni până sâmbătă, iar duminica până la ora 20:00, în loc de 23:30. Eric Clapton, printre vedetele care au trimis scrisori de susținere Consiliul local a primit 247 de scrisori ca răspuns la contestarea autorizației localului, printre susținătorii restaurantului numărându-se chitaristul Eric Clapton și Bryan Ferry.

Clapton a declarat, în numele familiei sale, că restaurantul este un „stâlp indispensabil al comunității noastre locale și o parte prețuită a patrimoniului din Chelsea”.

„De-a lungul deceniilor, familia noastră a sărbătorit aici nenumărate zile de naștere, momente importante și ocazii speciale, ceea ce a făcut din acest loc o parte esențială a istoriei noastre familiale”, a declarat Eric Clapton.

Cunoscutul muzician și-a exprimat îngrijorarea cu privire la restricționarea terasei restaurantului, afirmând că ar putea pune în pericol financiar afacerea.

„Suntem profund îngrijorați de cererea de restricționare a utilizării grădinii cu terasă. Reducerea la jumătate a capacității acestui loc istoric ar pune în pericol grav viabilitatea sa financiară. Am văzut prea multe localuri independente, administrate de familii, dispărând din cartierul nostru și nu putem sta cu mâinile în sân și să lăsăm ca La Famiglia să sufere aceeași soartă”, a declarat cunoscutul chitarist și compozitor.

Marțea viitoare, la ora 10:00, subcomisia pentru acordarea autorizațiilor din cadrul consiliului local va ține o ședință pentru reevaluarea autorizației restaurantului La Famiglia.