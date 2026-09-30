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Un tribunal din Ungaria a redus pedeapsa pentru o activistă, condamnată pentru agresiuni la mitinguri de extremă dreapta

O curte de apel din Ungaria a redus miercuri pedeapsa unei activiste germane de la opt la șapte ani de închisoare pentru participarea la agresiuni împotriva participanților la un miting de extremă dreapta din Budapesta, în februarie 2023
Un tribunal din Ungaria a redus pedeapsa pentru o activistă, condamnată pentru agresiuni la mitinguri de extremă dreapta
Imagine cu scop ilustrativ
Laurentiu Marinov
30 sept. 2026, 16:19, Știri externe
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Noua sentință, care este definitivă pentru inculpata, identificată de autoritățile maghiare doar ca Maja T., a venit după ce o instanță inferioară a emis pedeapsa de opt ani în februarie. Atât acuzarea, cât și apărarea au făcut apel la acest verdict, acuzarea solicitând 14 ani, apărarea insistând pentru achitare, potrivit AP.

Autoritățile spun că Maja T. a fost una dintre activiștii care au agresat participanții la un eveniment anual de extremă dreapta din Budapesta, cunoscut sub numele de „Ziua Onoarei” – unul dintre cele mai mari mitinguri neonaziste din Europa.

Arestată la Berlin, extrădată în Ungaria

Procurorii au declarat că Maja T. și alți făptași „plănuiau să-și continue lupta ideologică împotriva susținătorilor extremistei drepte” și „să agreseze anumite victime cu diverse instrumente capabile să provoace moartea”.

În reducerea pedepsei, judecătorul a declarat că Maja T. ar trebui considerată complice, mai degrabă decât autor, într-un dintre acuzații și nu ar trebui considerată membru al unei organizații criminale, așa cum i s-a acuzat inițial.

După ce a fost arestată de autoritățile germane la Berlin, Germania, Maja T. a fost extrădată în Ungaria în decembrie 2024. Curtea Constituțională a Germaniei a decis anul trecut că extrădarea a fost ilegală, deoarece nu se putea garanta că inculpatul nu va fi supus unor tratamente inumane sau degradante în custodia maghiară.

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