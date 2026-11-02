Ungaria va demasca informatorii din epoca comunistă

Între 1945 și 1989, serviciile de securitate comuniste ale statului ungar s-au bazat pe o rețea extinsă de informatori pentru a monitoriza societatea și a suprima disidența. Unii au fost șantajați sau constrânși să raporteze despre vecini, prieteni, colegi și chiar membri ai familiei; alții au fost recrutați prin promisiuni de diverse avantaje, relatează The Guardian.

Timp de decenii, amploarea acestei rețele a fost ascunsă publicului. „Dosarele agenților”, păstrate în subsolul Arhivelor Istorice ale serviciilor de Securitate a Statului, au rămas în mare parte inaccesibile publicului, în ciuda apelurilor repetate și a scurgerilor parțiale de informații.

În timpul campaniei sale electorale dinaintea alegerilor parlamentare din aprilie din Ungaria, Péter Magyar a promis că va face publice dosarele privind securitatea statului, o promisiune pe care pare hotărât să o îndeplinească acum, fiind la putere.

Accesul la rapoartele despre informatori era limitat la cercetători și rudele victimelor

În septembrie, guvernul său a adoptat o lege care deschide calea pentru ca dosarele să fie făcute publice, o mișcare susținută de peste două treimi din țară, conform sondajelor. Publicarea a fost inițial programată pentru aniversarea revoluției antisovietice din 1956, dar a fost amânată pentru 4 noiembrie.

Anterior, accesul la rapoartele despre informatori era limitat la cercetători și rudele victimelor. Cu noua bază de date online, cu funcție de căutare, fostul serviciu de stat al Ungariei va deveni cel mai transparent din fostul bloc estic, spun cercetătorii.