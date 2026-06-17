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Ursula von der Leyen: Este în interesul UE și al SUA ca europenii să folosească cele mai bune modele de inteligență artificială

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen spune că UE și SUA au un interes comun să folosească în siguranță cele mai bune modele de inteligență artificială.
Ursula von der Leyen: Este în interesul UE și al SUA ca europenii să folosească cele mai bune modele de inteligență artificială
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Sursa foto: Monasse T/ANDBZ/ABACAPRESS.COM
Maria Nițu
17 iun. 2026, 16:51, Știri externe
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că Uniunea Europeană și Statele Unite au un interes comun atunci când vine vorba despre folosirea celor mai performante modele de inteligență artificială, potrivit Reuters.

Ea a spus că acestea trebuie folosite în condiții de siguranță și responsabilitate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui prânz organizat cu liderii G7 și directorii unor companii din domeniul inteligenței artificiale și tehnologiei.

„Folosim tehnologia de încredere a fiecăruia, iar sistemele noastre financiare sunt interconectate. Este în interesul nostru reciproc ca cetățenii și companiile noastre să poată utiliza în siguranță cele mai bune modele de IA”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a lăudat și măsurile adoptate de SUA pentru a se asigura că firmele care dezvoltă inteligență artificială acționează corect atunci când lansează modele noi și puternice.

„Testăm avioanele înainte de a le pilota. SUA și UE sunt lideri mondiali în siguranța aviației și putem arăta calea și în domeniul IA… Aștept cu nerăbdare să colaborez cu SUA în acest sens”, a adăugat ea.

Comentariile Ursulei von der Leyen vin după ce compania Anthropic a dezactivat, săptămâna trecută, cele mai avansate modele ale sale de inteligență artificială pentru toți utilizatorii.

Acest lucru a fost decis după ce guvernul american a dispus suspendarea accesului la aceste modele pentru cetățenii străini.

Unul dintre aceste sisteme, numit Mythos și dezvoltat de Anthropic pentru găsirea vulnerabilităților din codul informatic și întărirea apărării împotriva atacurilor cibernetice, este considerat de experții în securitate cibernetică drept o tehnologie cu utilizare dublă.

Deși a fost creat pentru protecție, specialiștii spun că ar putea fi folosit și pentru a amplifica atacurile asupra sistemelor tehnologice ale băncilor pe care ar trebui să le ajute să le apere.

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